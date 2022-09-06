Кто родился 6 сентября

Инна Юрьевна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Преподавала в Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н.Е. Жуковского. Работала консультантом аппарата комитета Государственной Думы по Регламенту и организации работы Госдумы. Неоднократно избиралась депутатом Московской городской думы.

С сентября 2019 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти города Москвы.

Игорь Александрович Ананских (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике. Работал в Фонде содействия международным программам ООН, ЗАО «Объединение средств массовой информации «Синие страницы России». Один из основателей и руководитель рекламной компании «Руан» и Художественно-производственного объединения. Возглавлял совет директоров банка «Гефест».

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. В 2020-2021 годах занимал пост заместителя председателя нижней палаты парламента.

Сергей Иванович Морозов (63 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Работал в органах внутренних дел Ульяновской области, в региональной коллегии адвокатов. Избирался главой Димитровграда. Шестнадцать лет Сергей Морозов занимал пост губернатора Ульяновской области. Являлся помощником полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

А ещё в этот день родились:

Каталин Новак, президент Венгрии. Избиралась депутатом Государственного собрания (парламента) страны. Работала в министерстве иностранных дел Венгрии. Занимала посты госсекретаря (министр без портфеля) по делам семьи и молодежи, а также по международным делам.

В марте 2022 года депутаты парламента избрали Каталин Новак президентом Венгрии. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

Евгений Фёдорович Светланов (1928-2002), советский и российский дирижёр, композитор. Народный артист СССР. Был музыкальным руководителем Кремлевского дворца съездов, главным дирижером Большого театра. Около 40 лет руководил Государственным академическим симфоническим оркестром СССР (с 1991 года — России). Музыкант также сотрудничал с ведущими зарубежными оркестрами, такими как Лондонский симфонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Филармонический оркестр Берлина, Венский симфонический оркестр и др.

Кроме дирижерской деятельности, Евгений Светланов много лет выступал как пианист и композитор. Он автор ряда симфонических поэм и камерно-инструментальных произведений, концерта для фортепиано с оркестром и др. С 1965 он создавал грандиозный проект «Антологии русской музыки в звукозаписи», над которым трудился около трех десятилетий.