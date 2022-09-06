Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами
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Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами

Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертамиСветлана Лобода заявила, что не вернется в Россию с концертами даже за «атомные» деньги

Украинская певица Светлана Лобода ответила в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) на вопрос, станет ли она выступать в России, если ей заплатят очень большой гонорар.

По словам артистки, она больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги. «Конечно, нет», — оценила возможность возвращения Лобода. «У меня в начале этого года был расписан тур по городам России. В Минске концерт должен был быть, но 25 февраля я дала команду организаторам отменить все гастроли по России. Я вернула все деньги. За все сольные концерты, корпоративы вернула деньги», — уточнила исполнительница.

Как отметила певица, в первое время после начала спецоперации ей предлагали выступать в России, но сейчас все «видят ее позицию». «Только безумный человек предложит мне выступать в России», — заявила она.

20 апреля стало известно, что Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет. В июле певица анонсировала гастроли в Европе и США.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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