МАГАТЭ в докладе призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

В отчете говорится о необходимости создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции. Несмотря на обстрелы, на АЭС не возникло ядерной аварийной ситуации, однако в дальнейшем при продолжении атак из-за воздействия на критические функции могут возникнуть радиологические последствия.

МАГАТЭ рекомендовало немедленно прекратить обстрелы на площадке и в окрестностях.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что за несколько часов удалось собрать много важной информации. Он также сообщил, что вскоре будет организовано постоянное нахождение представителей МАГАТЭ на АЭС.