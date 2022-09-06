Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны Михалкова
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Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны Михалкова

Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны МихалковаВиталий Манский жестко ответил на обвинения Михалкова, назвав ММКФ профанацией

Режиссер документального кино Виталий Манский прокомментировал обвинения в клевете со стороны директора Московского международного фестиваля (ММКФ) Никиты Михалкова. Своим мнением он поделился с News.ru.

Кинематографист заявил, что фестиваль является «абсолютной профанацией» и «греет воздух деньгами»: «Не могу сказать, почему Михалков выбрал меня в качестве своего оппонента. Но стремление человека доказать свою порядочность — это в принципе похвально, и я желаю ему в этом успехов и удачи».

Манский отметил, что мероприятие игнорируется международными деятелями кино. «Также фестиваль исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. Так что флаг ему (Михалкову — прим. «Ленты.ру») в руки», — сообщил режиссер документального кино.

Ранее Никита Михалков обвинил Виталия Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ. Пресс-секретарь директора кинофестиваля Ирина Мячина подтвердила RTVI информацию о том, что он подал заявление в полицию.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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