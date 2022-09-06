Маша Распутина была дерзко ограблена
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Маша Распутина была дерзко ограблена

Маша Распутина была дерзко ограблена
Певица Маша Распутина теперь не может даже вернутся на родину. Артистка слишком сильно расслабилась во время шопинга за границей и стала жертвой местных воришек. Российскую 58-летнюю звезду обокрали в местном бутике, куда она зашла за покупками. Набрав вещей для примерки, она оставила свою сумку без присмотра, за что и поплатилась. Распутина забыла свою сумку, где лежали кредитные карты, пачка наличных и документы, на прилавке. Когда она вернулась из примерочной, её личные вещи уже пропали. Артистка незамедлительно обратилась в службу безопасности бутика и вызвала полицию, но оперативно найти пропавшую сумку не удалось.
Проблема певицы не только в том, что у неё украли крупную сумму денег. Без документов Распутина не может вернуться домой. Застрявшая в Турции звезда уже обратилась в консульство, но на решение этой проблемы уйдет как минимум два-три дня. «Сказали, что для вылета ей необходимо сделать свидетельство на возвращение в Россию. Мария Николаевна уже написала заявление на его получение», — рассказал о происшествии муж Распутиной Виктор Захаров ProZvezd.info. Очевидцы инцидента рассказывают, что на Маше «лица не было», когда она поняла, что произошло. Находясь в шоке, певица начала звонить помощнице, чтобы та срочно заблокировала все банковские карты. После возвращения ей придется заниматься восстановлением всех документов и кредиток.
# Шоу-бизнес Распутина Маша
По материалам: z-aya

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