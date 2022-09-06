Вадим Карасев

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко требует прекратить "антиукраинские акции" в Европе.

"Проведения митингов в Германии и Чехии под российскими флагами недопустимо".

Тем временем граждане Европы тоже выдвигают свои требования - о прекращении поддержки киевского режима со стороны их правительств. 3 сентября массовая акция "Чехия прежде всего" собрала в центре Праги до сотни тысяч чешских граждан. Они призывали власти занять нейтралитет в вопросе украинского конфликта, а также указывали на необходимость снижения цен на электричество.

"Мы будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку", - объявляли участники митинга.

В правительстве Чехии тут же отреагировали на многотысячную демонстрацию: обвинили в ней Москву. По словам премьера Петра Фиалы, в организации акции якобы участвовали "пророссийские силы".

Сегодня, 6 сентября, в немецком Лейпциге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против подорожания энергоресурсов и продуктов. Они требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен. Накануне в Кельне состоялся митинг в поддержку России. Там сотни человек вышли с российскими триколорами и выступили за отмену санкций, введенных Западом против Москвы.