МИД Украины потребовал прекратить антиукраинские митинги в Европе
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МИД Украины потребовал прекратить антиукраинские митинги в Европе

МИД Украины потребовал прекратить антиукраинские митинги в Европе

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко требует прекратить "антиукраинские акции" в Европе.

"Проведения митингов в Германии и Чехии под российскими флагами недопустимо".

Тем временем граждане Европы тоже выдвигают свои требования - о прекращении поддержки киевского режима со стороны их правительств. 3 сентября массовая акция "Чехия прежде всего" собрала в центре Праги до сотни тысяч чешских граждан. Они призывали власти занять нейтралитет в вопросе украинского конфликта, а также указывали на необходимость снижения цен на электричество.


"Мы будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку", - объявляли участники митинга.

В правительстве Чехии тут же отреагировали на многотысячную демонстрацию: обвинили в ней Москву. По словам премьера Петра Фиалы, в организации акции якобы участвовали "пророссийские силы".

Сегодня, 6 сентября, в немецком Лейпциге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против подорожания энергоресурсов и продуктов. Они требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен. Накануне в Кельне состоялся митинг в поддержку России. Там сотни человек вышли с российскими триколорами и выступили за отмену санкций, введенных Западом против Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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