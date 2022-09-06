Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Межсезонье — такая пора, когда в угоду красоте нельзя игнорировать удобство и практичность. Если с летом и зимой все понятно (жарко и холодно соответственно), то осень предполагает перепады температур и разные климатические капризы, потому одними лишь модельными туфельками не обойтись Сегодня существует уйма универсальных вариантов осенней обуви, которая подойдет к любому образу. Подробнее рассказала эксперт Анна Эстрин.

Какая осенняя обувь подходит к любому образу

Обувь на платформе

Если на дворе стоит бабье лето, то смело обувайте романтические туфли на каблуках — они по-прежнему занимают лидирующие позиции в модных коллекциях. Однако «на пятки им наступают» комфортные модели на платформе и плоском ходу. «Выиграть» им позволяет вариативность сочетания с разными аутфитами. Кроме того, массивная платформа убережет ваши ножки от промокания, и вы сможете спокойно гулять в дождливую погоду.

Примечательно, что обувь на платформе — это и лоферы, и туфли, а также более теплые ботинки, ботильоны, сапоги. Выбирайте, что вам по душе и по ножке.





Обувь мужского типа

Любая девушка будет выглядеть еще более утонченной и хрупкой, если наденет обувь мужского стиля. Грубые на первый взгляд лоферы на низком ходу выглядят на ноге очень стильно и сочетаются с легкими женскими образами. Отличный вариант для ежедневной носки в офис — вы будете чувствовать себя не только модно, но и комфортно. Экземпляры с декоративными элементами можно носить даже с романтичными платьями и жакетами.





Спортивная обувь

Раньше кроссовки носили только во время занятия спортом, но эта тенденция давно ушла в прошлое. Уже много лет подряд девушки сочетают удобные кроссовки или кеды практически с любыми луками. По желанию можно найти экстравагантные модели с застежками, цветными шнурками и вставками.





Броги (оксфорды, дерби)

Классический вариант, который придаст образу строгости в сочетании с изяществом. В зависимости от того, с чем вы наденете такую обувь, лук будет романтический или деловой. В теплую солнечную погоду оксфорды можно надеть с шортами, а в более холодную — с джинсами и брюками.





Грубые ботинки

Стиль, имитирующий военную обувь, давно приглянулся девушкам, желающим подчеркнуть уверенность в себе и независимость. Однако милитари-ботинки могут дополнить практически любой образ, а также спасут вас от внезапно начавшейся непогоды, позволят устоять на заледеневшем асфальте.





Байкерские ботинки

Вариант грубой женской обуви на осень — байкерские ботинки с застежками, заклепками и ремешками. Это особый стиль, который подойдет не всем, а только тем, кто чувствует в себе бунтарский дух. В байкерских ботинках можно гулять по любому бездорожью и не бояться промочить ноги. Однако даже мечтательные леди могут найти себе вариант по душе, ведь в 2022 году дизайнеры предлагают ботинки из любого материала, даже замши и меха.





Челси на плоской платформе

Челси — это сапоги с резиновой вставкой, которая растягивается при обувании. Благодаря фантазии законодателей моды в новом сезоне такая обувь разбогатела платформой. Их массивность полностью вписывается в тренды последних сезонов, потому будьте уверены, что носить челси можно не только со штанами, но даже с юбками и платьями.





Казаки

Ранее были в моде казаки на шпильке, но в новом сезоне на подиумах мира представлены модели на низком ходу, что придало обуви практичности.





Резиновые сапоги

Осенняя непогода — отличный повод, чтобы надеть обувь, о которой мечтали в детстве — резиновые сапоги. В них можно преспокойно гулять по лужам и не промочить ноги. Резиновые сапоги — это вовсе не скучно, ведь они бывают самых разных цветов, форм и стилей.





Таким образом, мы видим, что плоская платформа в осенней обуви — это не просто удобство, но и красота. В наше время эти требования нераздельны, что позволяет сочетать обувь на низком ходу с любым образом.