Назван срок появления российского индикатора нефти

Вадим Карасев

Замглавы ФАС Королев: российский бенчмарк нефти может появиться до конца года

К концу года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может появиться индикатор на российскую нефть. Такой срок назвал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, его слова приводит ТАСС.

По его словам, на фоне ухода из страны рейтинговых агентств у России должны быть свои индикаторы. «В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго», — уточнил он. Сейчас решается вопрос о том, как подсчитывать этот индикатор и на кого его распределить: только на Россию, либо он может быть еще на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как указал Королев, речь идет про индикатор, который будет использоваться не только как экспортный бенчмарк, но также и для расчета налогов.

О том, что ФАС предложила сформировать актуальные российские индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии (НГХ) стало известно в конце августа. Инициатива направлена на отказ от зарубежных индикаторов на фоне продолжающегося санкционного давления. Сейчас цены на российскую нефть марки Urals регулируются на основе данных международных компаний Argus и S&P Global Platts. В то же время индексы для определения стоимости продуктов НГХ на российском рынке отсутствуют. Создание отечественных индикаторов позволит России самостоятельно рассчитывать цены на нефть и нефтепродукты.