Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине
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Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине

Названа дата нового заседания Совбеза ООН по УкраинеАлбания и США запросили новое заседание Совбеза ООН по Украине на 7 сентября

США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Дату назвал РИА Новости источник в Совбезе.

Собеседник агентства рассказал, что заседание состоится 7 сентября. Отмечается, что оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, председательствующий в Совбезе ООН, заявил, что заседание СБ по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне. Он подчеркнул, что на мероприятие приглашены главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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