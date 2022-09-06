Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине

Вадим Карасев

Албания и США запросили новое заседание Совбеза ООН по Украине на 7 сентября

США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Дату назвал РИА Новости источник в Совбезе.

Собеседник агентства рассказал, что заседание состоится 7 сентября. Отмечается, что оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, председательствующий в Совбезе ООН, заявил, что заседание СБ по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне. Он подчеркнул, что на мероприятие приглашены главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.