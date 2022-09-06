Небензя назвал фейком покупку Россией боеприпасов у КНДР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с журналистами назвал фейком заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР, пишет РИА Новости.

Американская газета New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Авторы материала сделали вывод, что санкции серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям.

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал Небензя.

В конце августа Небензя назвал циничным призыв США к России и Китаю оплатить восстановление Афганистана. Он призвал западные страны вернуть афганскому народу «украденные у него деньги» и «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».