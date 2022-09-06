Нейросеть исправила классические картины, сделав их слегка двинутыми. Зато теперь у Моны Лизы есть бровки
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Нейросеть исправила классические картины, сделав их слегка двинутыми. Зато теперь у Моны Лизы есть бровки

Нейросеть исправила классические картины, сделав их слегка двинутыми. Зато теперь у Моны Лизы есть бровки

Нейросети всё больше места занимают в жизни и творчестве, как обывателей, так и художников. Вот и в этот раз пользовательница Твиттера, а по совместительству и художница под ником images_ai решилась на эксперимент и вместе с нейросетью Stable Diffusion доработала известные классические картины на современный лад. Благодаря этому союзу теперь мы можем лицезреть Мону Лизу с бровками и молчаливого персонажа картины «Крик».

Всё началось с полотна Да Винчи

Нейросеть Stable Diffusion в целом очень осовременнивает всех девушек с классических картин

Нейросеть почему-то считает, что современные люди должны больше улыбаться

Коллаж наглядно показывает, как многие из нас выглядят в понедельник и в пятницу — общая усталость, но при этом радость от предвкушения выходных. По личному опыту, конечно же 🙂

Кто бы не кричал от вида фьордов, когда хотел в отпуск на моря?

Кажется, в данном случае нейросеть всё же солидарна с автором произведения

Современная молодая женщина со взглядом тигрицы

«Пушистый Иисус»

Многие уже и не помнят потрясающую историю о том, как прихожанка церкви настолько ужасно и одновременно смешно отреставрировала фреску Ecce Homo, что та получила вполне справедливое название «Пушистый Иисус». И это не единственный случай реставрации, результат которой вызывает массу вопросов.

«Рыдающая женщина» Пабло Пикассо превратилась в одного из «Трансформеров»

У Клода как-то поживее было

Все мы в этой жизни немного пни — нейросеть не обманешь

Как вы находите результат совместного творчества человека и искусственного интеллекта?

# Интересное
По материалам: twizz

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