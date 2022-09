New Tales From The Borderlands будет состоять из 5 глав, все они выйдут одновременно

Вадим Карасев





Приключенческая игра Tales From The Borderlands выходила по эпизодичной схеме, как и многие другие игры Telltale. Новый проект New Tales From The Borderlands, за разработку которого отвечает теперь Gearbox, не планирует использовать прежнюю модель выхода. Разработчики подтвердили, что 21 октября, когда запланирован релиз New Tales From The Borderlands, игроки получат доступ к полной версии проекта.

Создатели New Tales From The Borderlands уточнили, что сама игра будет состоять из 5 глав. Однако, они решили не использовать модель выпуска по отдельным эпизодам, хотя и рассматривали ее. В Gearbox посчитали, что такая модель распространения игрового контента уже устарела, и сейчас игроки хотят сами определять темп прохождения игры, а не ориентироваться на скорость выпуска эпизодов со стороны разработчиков.

Напомним, ранее показали полноценный геймплей New Tales From The Borderlands и представили новый трейлер.