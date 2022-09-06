Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету
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Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету

Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету
Режиссер Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского. Минувшей весной Ксения Собчак выпустила интервью с Виталием Манским. В ходе беседы режиссер резко высказался в адрес именитого коллеги. Никита Сергеевич не стал оставлять заявления документалиста без внимания и обратился в соответствующие органы. О напряженных отношениях между коллегами сообщила Ксения Собчак. «Режиссер Никита Михалков написал заявление на режиссера Виталия Манского и обвинил его в клевете. Теперь дело в отношении второго расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом стало заявление, сделанное во время интервью со мной, в котором Манский заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета». Никита Сергеевич (который еще и президент ММКФ), судя по всему, с утверждением не согласен», — написала журналистка.
Телеведущая добавила, что проходит свидетелем по данном делу. «Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — сообщила она. К слову, ранее Никита Сергеевич отрицал, что будет обращаться в суд из-за слов автора документальных лент. «Не считаю, что меня оскорбили, — говорил 76-летний режиссер. — Но, если Союз кинематографистов, а это около пяти тысяч человек, решит, что оскорбили его руководителя, я ничего против этого делать не буду». За именитого брата вступился Андрей Кончаловский. Он отметил, что Манский не должен был переходить на личности, даже если у них разные взгляды на ценности. «Уважение — сложная вещь, она требует сдержанности в языке. Можно по-разному относиться к общественной деятельности Никиты Сергеевича, но никто не будет спорить, что Михалков как художник — личность выдающаяся. Убеждения могут быть разными, но они не должны публично выражаться в подзаборных фразах», — говорил постановщик для «Кровавой барыни».
# Шоу-бизнес Михалков Никита
По материалам: z-aya

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