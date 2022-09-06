Один из лидеров Xbox Аарон Гринберг получил повышение в команде

Вадим Карасев





У команды Xbox немало сотрудников, которые часто на виду и общаются активно с игроками. Одним из самых ярких среди них является Аарон Гринберг — генеральный менеджер по маркетингу Xbox, который делает не только официальные пресс-релизы, но и вполне может ответить на вопросы игроков по отдельным вопросам в социальных сетях.

Из профиля Гринберга в соцсети LinkedIn стало известно, что на днях он получил повышение. В его профиле указывается, что на протяжении 8 лет, с июня 2014 по сентябрь 2022 года, он находился в команде Xbox на должности генерального менеджера по маркетингу. С сентября 2022 года Аарон Гринберг работает на должности вице-президента подразделения Xbox Games Marketing.





Аарон Гринберг получил немало поздравлений от коллег и просто игроков в социальных сетях, некоторые из которых он прокомментировал. По его словам, он благодарен за возможность работать с командой Xbox и «служить фанатам Xbox».