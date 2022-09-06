Off-duty: Анджелина Джоли с сыном Паксом на шопинге в зоомагазине

Вадим Карасев

Если многие голливудские звезды выходной в честь Дня труда 5 сентября потратили на отдых, то Анджелина Джоли снова хлопотала по хозяйству. 47-летнюю актрису в компании ее 18-летнего сына Пакса заметили у зоомагазина The Urban Pet в Лос-Анджелесе. Джоли купила большую лежанку для собаки, донести до машины ее помог Пакс.





Анджелина Джоли с сыном Паксом

На публике Джоли появилась в свободных черных брюках и белой футболке — базовые вещи классических оттенков давно стали фирменным штрихом повседневного стиля обладательницы "Оскара".

К следующему сезону наград Джоли сейчас готовит новую работу в качестве режиссера — фильм "Без крови" с Сальмой Хайек в главной роли. Пакс помогает маме и на съемочной площадке. Вместе с братом Мэддоксом он работает в группе ассистентов режиссера.

Мы хорошо сработались вместе. Когда все в съемочной группе складывается как надо, то это похоже на большую семью, так что это было естественно,

— прокомментировала Джоли работу со своими сыновьями.





Надя Бесчетникова