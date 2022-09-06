Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One
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Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One

Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One


Сегодня студия CD Projekt RED представила первое DLC для игры Cyberpunk 2077. Дополнение под названием Phantom Liberty выходит только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Вместе с тем, разработчики Cyberpunk 2077 сегодня выпустили обновление для игры под номером 1.6. Апдейт выходит на всех платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. При этом официально объявлено, что обновление станет последним для версий Cyberpunk 2077 на Xbox One и Playstation 4. Более разработчики не планируют поддерживать версии игры прошлого поколения.

Заявлено, что обновление под номером 1.6 добавляет в Cyberpunk 2077 некоторые новые возможности, вроде обновленной полицейской системы и изменений для кибероборудования. Однако, на Xbox One и Playstation 4 игроки с апдейтом 1.6 получат не все изменения, которые будут в версиях для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В основном, апдейт 1.6 правит технические проблемы версий игры для Xbox One и Playstation 4, тогда как контентные обновления обойдут их стороной.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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