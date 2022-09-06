Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi

Институциональные инвесторы из Азии больше интересуются инфраструктурными проектами, нежели новыми сегментами вроде DeFi и GameFi. К такому выводу пришли исследователи Huobi Research, проведя опрос среди более 20 компаний.

«Мы узнали, что большинство крупных инвесторов в основном предпочитает исследовать, чем действовать», — подчеркнули эксперты.

В Huobi Research отметили, что институционалы больше всего присматриваются к инфраструктурным проектам «с акцентом на ZK, новые сети первого уровня и кроссплатформенное ПО».

«DeFi — наиболее предпочтительная сфера для учреждений, тогда как GameFi и социальные сети остаются спорными направлениями», — отметили исследователи.

Согласно опросу, крупные компании рассматривают ZK-решения как «одни из основных потенциальных драйверов следующего цикла». Также они в большинстве своем сторонятся DeFi-платформ, обращая внимание на относительно зрелые проекты со стабильным денежным потоком.

Еще более скептично инвесторы воспринимают SocialFi-проекты, которые все еще на ранних стадиях развития. Для многих из них характерны «неясные модели и неустойчивые парадигмы».

«Если они полагаются только на токеномику и трансформацию на основе соцсетей эпохи Web2, им будет трудно получить пользователей от традиционных гигантов», — подчеркнули исследователи.

Противоречиво также восприятие GameFi: некоторые компании уверены, что игры могут эффективно привлекать дополнительных пользователей, другие считают представленные на рынке бизнес-модели неустойчивыми.

Ранее специалисты исследовательской группы ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности.