Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi
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Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi

Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi


Институциональные инвесторы из Азии больше интересуются инфраструктурными проектами, нежели новыми сегментами вроде DeFi и GameFi. К такому выводу пришли исследователи Huobi Research, проведя опрос среди более 20 компаний.


«Мы узнали, что большинство крупных инвесторов в основном предпочитает исследовать, чем действовать», — подчеркнули эксперты.


В Huobi Research отметили, что институционалы больше всего присматриваются к инфраструктурным проектам «с акцентом на ZK, новые сети первого уровня и кроссплатформенное ПО».


«DeFi — наиболее предпочтительная сфера для учреждений, тогда как GameFi и социальные сети остаются спорными направлениями», — отметили исследователи.


Согласно опросу, крупные компании рассматривают ZK-решения как «одни из основных потенциальных драйверов следующего цикла». Также они в большинстве своем сторонятся DeFi-платформ, обращая внимание на относительно зрелые проекты со стабильным денежным потоком.


Еще более скептично инвесторы воспринимают SocialFi-проекты, которые все еще на ранних стадиях развития. Для многих из них характерны «неясные модели и неустойчивые парадигмы».


«Если они полагаются только на токеномику и трансформацию на основе соцсетей эпохи Web2, им будет трудно получить пользователей от традиционных гигантов», — подчеркнули исследователи.


Противоречиво также восприятие GameFi: некоторые компании уверены, что игры могут эффективно привлекать дополнительных пользователей, другие считают представленные на рынке бизнес-модели неустойчивыми.


Ранее специалисты исследовательской группы ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности.

# Экономика gamefi, rollups, институционалы, опрос, новости
По материалам: ForkLog

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