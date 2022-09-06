Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна
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Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна

Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна


Разработчики Biomutant выпустили сегодня оптимизированную версию игры для консолей нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Игроки уже могут загрузить обновление и опробовать предложенные разработчиками улучшения. Напомним, в игре с оптимизацией на Xbox Series X | S доступно по 3 графических режима, подробнее о которых мы рассказывали здесь.

Вместе с релизом обновления Biomutant до новых консолей, разработчики представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


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Biomutant — экшен с элементами RPG в открытом мире, который вышел в мае 2021 года. Игра получила средние оценки от критиков, сейчас ее рейтинг на Opencritic на уровне в 67 баллов из 100.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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