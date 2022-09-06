P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг

Головной офис проекта STEPN перенесут в бизнес-парк Cyberport в Южном округе Гонконга. Эту информацию в беседе с SCMP подтвердил соучредитель разработчика фитнес-приложения Джерри Хуан.

В Cyberport базируется 1800 стартапов, включая Animoca Brands.

По словам топ-менеджера, решение возникло после разговора с экс-председателем бизнес-парка Cyberport Джорджем Ламом о создании условий для запуска Web3-проектов в Гонконге.

Издание напомнило, что на фоне введенных городскими властями серьезных ковид-ограничений многие компании стремятся покинуть мегаполис.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид назвал строгие карантинные меры одной из причин переноса штаб-квартиры биржи из Гонконга на Багамские острова.

Еще одним фактором возможного переезда из финансового центра в SCMP назвали обеспокоенность касательно влияния на него материкового Китая, где криптовалюты запрещены.

Напомним, в мае STEPN сообщил о прекращении обслуживания пользователей из КНР.

Ранее власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными финансовыми пирамидами.

По итогам второго квартала 2022 года STEPN получил прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.

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