P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
Головной офис проекта STEPN перенесут в бизнес-парк Cyberport в Южном округе Гонконга. Эту информацию в беседе с SCMP подтвердил соучредитель разработчика фитнес-приложения Джерри Хуан.
В Cyberport базируется 1800 стартапов, включая Animoca Brands.
По словам топ-менеджера, решение возникло после разговора с экс-председателем бизнес-парка Cyberport Джорджем Ламом о создании условий для запуска Web3-проектов в Гонконге.
Издание напомнило, что на фоне введенных городскими властями серьезных ковид-ограничений многие компании стремятся покинуть мегаполис.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид назвал строгие карантинные меры одной из причин переноса штаб-квартиры биржи из Гонконга на Багамские острова.
Еще одним фактором возможного переезда из финансового центра в SCMP назвали обеспокоенность касательно влияния на него материкового Китая, где криптовалюты запрещены.
Напомним, в мае STEPN сообщил о прекращении обслуживания пользователей из КНР.
Ранее власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными финансовыми пирамидами.
По итогам второго квартала 2022 года STEPN получил прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.
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