Паста капибара: переписка о любимом животном рассмешила пользователей сети, и поток шуток было не остановить

Понапридумывают этих похожих сложных слов, а люди потом путаются! Пользователь Твиттера с ником «коробка с фантазией» поделился милой, но неловкой перепиской о любимых животных. Собеседник сказал, что любит кошек, собак и… карбонар. И даже показал, как они выглядят. Это породило поток шуток и мемов.

Знаете это удивительное животное?

Если вдруг вы не узнали, это капибара — действительно милое и дружелюбное создание. Как только её не называют! И капибарыня, а теперь вот и карбонара.

Главное — ничего не перепутать!

А какое у вас любимое животное?

Агути, которого ещё называют «южноамериканским золотым зайцем», действительно всего одной буквы не хватает до знаменитого исполнителя. Хоп хей лала-лей!

Продолжаем парад любимчиков

Но вернёмся к нашим карбонарам… ой, капибарам

Очевидно, шутки на эту тему появились не в первый раз

Так много вопросов…

Оказывается, найти можно

Мы проверили!

Вот в чём дело

Наш девиз простой

А вот ещё одна история из Твиттера о странной просьбе таксиста, которую пользователи пытались разгадать.