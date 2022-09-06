Паста капибара: переписка о любимом животном рассмешила пользователей сети, и поток шуток было не остановить
Понапридумывают этих похожих сложных слов, а люди потом путаются! Пользователь Твиттера с ником «коробка с фантазией» поделился милой, но неловкой перепиской о любимых животных. Собеседник сказал, что любит кошек, собак и… карбонар. И даже показал, как они выглядят. Это породило поток шуток и мемов.
Знаете это удивительное животное?
Если вдруг вы не узнали, это капибара — действительно милое и дружелюбное создание. Как только её не называют! И капибарыня, а теперь вот и карбонара.
Главное — ничего не перепутать!
А какое у вас любимое животное?
Агути, которого ещё называют «южноамериканским золотым зайцем», действительно всего одной буквы не хватает до знаменитого исполнителя. Хоп хей лала-лей!
Продолжаем парад любимчиков
Но вернёмся к нашим карбонарам… ой, капибарам
Очевидно, шутки на эту тему появились не в первый раз
Так много вопросов…
Оказывается, найти можно
Мы проверили!
Вот в чём дело
Наш девиз простой
А вот ещё одна история из Твиттера о странной просьбе таксиста, которую пользователи пытались разгадать.