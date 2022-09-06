Пенсионерам-волонтерам предложили индексировать пенсии
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Пенсионерам-волонтерам предложили индексировать пенсии

Пенсионерам-волонтерам предложили индексировать пенсии
Тех, кто бесплатно трудится в муниципальных организациях, формально не считают неработающими

Согласно позиции Минтруда, пенсионеры, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных организациях, приравнены к неработающим, что дает им право на индексацию их пенсий. Распространить такой порядок на людей, бесплатно трудящихся в муниципальных организациях, включая советы городских поселений, предложила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. 6 сентября она направит письмо с просьбой рассмотреть такую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котякову. «Парламентская газета» ознакомилась с текстом документа.

Без зарплаты и индексации

Работодатели обязаны подавать в Пенсионный фонд отчетность и уплачивать страховые взносы за всех сотрудников, которым выплачивают зарплату, независимо от того, как те оформлены — по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Это касается и пенсионеров. Так что пока они трудятся и за них начисляют взносы, они считаются работающими. И пенсию им не индексируют, пока они не уволятся.

Но есть нюансы. Например, люди могут работать, не получая деньги за свой труд. В этом случае действует особый порядок. В прошлом году на сайте Пенсионного фонда разъяснили позицию Минтруда по этому поводу: люди, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных объединениях и за которых работодатели не перечисляют взносы в ПФР, будь то рядовые сотрудники или руководители, считаются неработающими. Соответственно, страховые пенсии им должны индексировать как неработающим пенсионерам. А руководству НКО не нужно предоставлять в Пенсионный фонд специальную отчетность и уплачивать взносы за таких работников. Однако необходимо подтвердить, что сотрудники трудятся на безвозмездной основе, представив учредительные документы с соответствующими положениями — устав или решение о назначении руководителя.

Между тем в Минтруде учли не все, считает Наталья Костенко. Ведь человек может безвозмездно трудиться не только в некоммерческой организации, но и, например, в органе местного самоуправления.

Это не единственное обращение такого рода, когда люди, работающие на общественных началах в органах местного самоуправления, прежде всего в Советах муниципальных образований, столкнулись с отказом в индексации пенсий, отметила Наталья Костенко. 

«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтеров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьезную государственную ответственность перед страной и ее жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — написала депутат министру.


Не на бумаге, а по факту

Наталья Костенко обратилась к Антону Котякову с предложением освободить муниципальные органы и организации и подведомственные им структуры от обязанности сдавать в пенсионные органы данные в формате СЗВ-М в отношении работников, не получающих зарплату.

В профильном Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу. «Людям, которые не получают заработную плату, но юридически считаются трудоустроенными, нужно пересчитывать пенсии как неработающим пенсионерам», — сказала «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Елена Цунаева. Тем более, отметила она, что пенсионеров, которые работают в таком режиме, не так много.

Нужно проверить, и как выполняют уже существующие правила индексации пенсий для руководителей общественных и некоммерческих организаций, добавила Елена Цунаева. Она рассказала, что к ней во время региональной недели в Новгородской области обратились представители региональных НКО, в том числе отделения регионального объединения инвалидов.

«Чтобы иметь право финансовой подписи, возможность участвовать в грантовых кампаниях, они оформляются на работу в штат, но зарплату не получают», — пояснила депутат. И они тоже столкнулись с тем, что пенсию им не пересчитывают. Поэтому необходимо, чтобы в Пенсионном фонде обязательно учитывали такие нюансы, чтобы права людей были соблюдены.

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По материалам: pnp.ru

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