Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей
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Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей

Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей

Американская маркетинговая компания J.D. Power опубликовала актуальный рейтинг самых качественных новых китайских автомобилей.

Аналитики работают над статистикой недочетов, замеченных хозяевами авто в период со второго по шестой месяц использования. Затем для каждого бренда рассчитывается среднее число проблем на 100 выпущенных машин. Поскольку эксперты J.D. Power отмечают и серьезные, и незначительные проблемы, даже премиальные китайские марки имеют минимум 200 замечаний. Средний показатель неполадок по китайскому рынку – 219 замечаний на 100 выпущенных авто, или по 2,19 на одну машину за 5 месяцев эксплуатации. Список был составлен по результатам опросов, в которых приняли участие около 4 тысяч автомобилистов страны. Исследование охватило 247 моделей 56 марок.


Самой надежной китайской маркой J.D. Power признал Changan: у производителя 209 замечаний на 100 машин. Летом 2022-го Changan анонсировала скорое появление в России премиум-кроссовера Uni-K, который является конкурентом японских Lexus RX. Сроки старта продаж еще не названы, однако известно, что за автомобиль нужно будет отдать около 3,2 млн рублей.

Китайские автомобили марки Changan признаны одними из самых качественных

Полный список самых надежных китайских автомобильных брендов:


Changan – 209 замечаний
Chery – 215 замечаний
GAC Trumpchi – 215 замечаний
Geely – 216 замечаний

Среди автомобилей, собранных на совместных с Китаем предприятиях, результаты немного лучше, чем у машин полностью китайского производства. Так, у марки GAC Honda оказалось 193 проблемы на 100 автомобилей, а у Dongfeng Honda — 205 неполадок.

С заметным отрывом лидируют иностранные производители премиальных автомобилей, продающих машины на китайском рынке: первое место занимает Porsche (163), второе – Lexus (166), третье – Land Rover (179).

Китайские авто по количеству замечаний пока заметно уступают западным маркам

За последние месяцы в России резко вырос спрос на подержанные автомобили из Японии. По сообщениям очевидцев, в данный момент порт Владивостока заполнен подержанными иномарками. В РФ из Японии ввозятся автомобили возрастом 3–5 лет и практически любой стоимости: от 700 000 руб. за малолитражку и до нескольких миллионов рублей за эксклюзивные и редкие машины.

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По материалам: uposters.ru

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