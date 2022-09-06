Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
42-летняя певица Слава решилась на пластическую операцию, чтобы получить тело мечты. После нее звезда похвасталась получившимися результатами, полностью раздевшись и продемонстрировав обнаженное тело.
Слава снялась в ванной без лифчика и трусов, показав пышную грудь после того, как сделала ее подтяжку.
Кроме того, певица откачала жир в области живота, бедер и рук. Обратившаяся к пластическому хирургу звезда оказалась довольна получившимся результатом.
При этом мать двоих детей выложила кадры, на которых демонстрирует голый зад, ничуть этого не стесняясь.
"Вот, чтобы про фотошоп не было вопросов. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Но эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить все, чего когда-то стеснялся или боялся", - написала артистка.
Слава рассказала о своей диете
В настоящее время знаменитость сидит на диете. Слава не ест после 6 часов вечера, боясь испортить полученный результат после пластики.