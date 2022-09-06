Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад

Вадим Карасев

42-летняя певица Слава решилась на пластическую операцию, чтобы получить тело мечты. После нее звезда похвасталась получившимися результатами, полностью раздевшись и продемонстрировав обнаженное тело.

Слава снялась в ванной без лифчика и трусов, показав пышную грудь после того, как сделала ее подтяжку.



Кроме того, певица откачала жир в области живота, бедер и рук. Обратившаяся к пластическому хирургу звезда оказалась довольна получившимся результатом.

Руки, живот, спина – идеально. Отек еще есть, но уже красота. Сисюли пока квадратненькие, но уже выравниваться стали. Короче, будет супер. Никакого фотошопа. Хорошо, что чуть размыто получилось. Лицо чуток подправила, после поезда примялось малость

При этом мать двоих детей выложила кадры, на которых демонстрирует голый зад, ничуть этого не стесняясь.

"Вот, чтобы про фотошоп не было вопросов. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Но эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить все, чего когда-то стеснялся или боялся", - написала артистка.

Слава рассказала о своей диете

В настоящее время знаменитость сидит на диете. Слава не ест после 6 часов вечера, боясь испортить полученный результат после пластики.

Я себе жутко растянула желудок. У меня был период депрессии, я много ела и пила алкоголь. Сейчас я его даже нюхать не могу. Жизнь поменялась полностью, и творчеством хочется заниматься. Диета — это сейчас самое важное, после того, что я натерпелась, после всей этой боли. Иначе жир вернется в другие места, туда, где его не отсасывали, будут такие ляжки у меня огромные. Я хочу быть прекрасной и поэтому закрыла свой рот.