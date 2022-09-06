Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом
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Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусомВ Нижнем Новгороде автобус врезался в столб, пять человек пострадали

В Нижнем Новгороде на Сенной площади автобус врезался в столб, в результате аварии пострадали пять человек. Об этом заявил главный инженер «Нижегородпассажиравтотранса» Максим Зверев, сообщает NN.ru.

По его данным, автомобиль Chevrolet подрезал автобус, из-за чего тот съехал на тротуар и врезался в столб. На месте аварии работают сотрудники полиции.

«Пятеро человек, включая водителя, госпитализированы с различной степенью тяжести», — сказал Зверев.

По данным РЕН ТВ, всего в момент аварии в автобусе находились 10 человек.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Иркутской области. Автобус ехал из Усть-Кута в Иркутск. Около поселка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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