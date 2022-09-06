Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных организаторов
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Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных организаторов

Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных организаторов

Недавно Евгений Петросян решил дать выступить в Адлере, но не смог собрать полный зал. Оказалось, что зрители не хотят видеть 76-летнего артиста на сцене и считают его юмор неинтересным. В то же время у его бывшей супруги, Елены Степаненко, дела обстоят лучше. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров в интервью изданию «Prozvezd.info».


По словам Лаврова, выступления Елены посещают в основном женщины. И делают это они из женской солидарности. Многие зрительницы считают, что Петросян променял супругу на более молодую возлюбленную. Именно этим Сергей объясняет творческие провалы Евгения Вагановича и успехи его бывшей жены.

«На концерты ходят в основном женщины. Из-за женского сострадания они как раз и покупают на Степаненко билеты. В этом плане она чувствует себя гораздо лучше Евгения Вагановича. Женщины считают, что Петросян отшил бедную жену, нашел молодую любовницу, ушел к ней… К нему идет антипатия, из-за чего на его концерты народ вообще не идет. А Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», – уверен Лавров.


При этом концертный директор уверяет, что ситуация у Степаненко тоже не самая лучшая. Но точно лучше, чем у Петросяна.

«По крайней мере, она собирает больше, чем Петросян», – делится своими наблюдениями Сергей Лавров.

 


Напомним, что Петросян и Степаненко официально развелись в 2018 году. Спустя год юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года она подарила мужу сына Вагана. Конфликты между Петросяном и Степаненко из-за имущества длятся до сих пор.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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