Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных организаторов

Недавно Евгений Петросян решил дать выступить в Адлере, но не смог собрать полный зал. Оказалось, что зрители не хотят видеть 76-летнего артиста на сцене и считают его юмор неинтересным. В то же время у его бывшей супруги, Елены Степаненко, дела обстоят лучше. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров в интервью изданию «Prozvezd.info».





По словам Лаврова, выступления Елены посещают в основном женщины. И делают это они из женской солидарности. Многие зрительницы считают, что Петросян променял супругу на более молодую возлюбленную. Именно этим Сергей объясняет творческие провалы Евгения Вагановича и успехи его бывшей жены.

«На концерты ходят в основном женщины. Из-за женского сострадания они как раз и покупают на Степаненко билеты. В этом плане она чувствует себя гораздо лучше Евгения Вагановича. Женщины считают, что Петросян отшил бедную жену, нашел молодую любовницу, ушел к ней… К нему идет антипатия, из-за чего на его концерты народ вообще не идет. А Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», – уверен Лавров.





При этом концертный директор уверяет, что ситуация у Степаненко тоже не самая лучшая. Но точно лучше, чем у Петросяна.

«По крайней мере, она собирает больше, чем Петросян», – делится своими наблюдениями Сергей Лавров.

Напомним, что Петросян и Степаненко официально развелись в 2018 году. Спустя год юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года она подарила мужу сына Вагана. Конфликты между Петросяном и Степаненко из-за имущества длятся до сих пор.