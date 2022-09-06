Подборка занятных фактов, которые заставляют чувствовать старость (15 фото)

Вадим Карасев

Чувствуете себя молодым и в рассвете сил? Подождите, сейчас это чувство быстро пройдет. Достаточно вспомнить, что первая часть "Шрека" вышла на экраны 21 год назад. А те, кто до сих пор гордится тем, что не смотрел ни одной серии "Игры престолов", возможно не осознают, что первый сезон сериала вышел целых 11 лет назад. Время действительно летит куда-то на огромной скорости, а мы даже не замечаем. Давайте поглядим на прочие факты, которые заставляют чувствовать старость.Первая книга о Гарри Поттере вышла 25 лет назад, а фильму в 2022 году исполнится 21 годПринц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 11 лет назад2015 год, показанный в ленте «Назад в будущее», отделяют от нас уже 7 летФильму «Титаник» в этом году 25 летА премьера сериала «Друзья» состоялась 28 лет назадПервый сезон «Игры престолов» вышел 11 лет назад«Грязные танцы» покорили зрителей 35 лет назад15 июля 2022 года композиция «Gangnam Style» отпраздновала 10-летиеИгре «Тетрис» уже 38 летПервому фильму «Крик» в 2022 году исполнилось 26 летЛенту «Дьявол носит Prada» мы пересматриваем уже 16 летТелепузики отметили бы 25 лет творческой деятельностиПервая часть «Шрека» вышла на экраны 21 год назадДэниел Крейг впервые сыграл Джеймса Бонда 16 лет назадГерои «Американского пирога» готовились к выпускному 23 года назад