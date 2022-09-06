Подборка занятных фактов, которые заставляют чувствовать старость (15 фото)
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Подборка занятных фактов, которые заставляют чувствовать старость (15 фото)

Первая книга о Гарри Поттере вышла 25 лет назад, а фильму в 2022 году исполнится 21 годЧувствуете себя молодым и в рассвете сил? Подождите, сейчас это чувство быстро пройдет. Достаточно вспомнить, что первая часть "Шрека" вышла на экраны 21 год назад. А те, кто до сих пор гордится тем, что не смотрел ни одной серии "Игры престолов", возможно не осознают, что первый сезон сериала вышел целых 11 лет назад. Время действительно летит куда-то на огромной скорости, а мы даже не замечаем. Давайте поглядим на прочие факты, которые заставляют чувствовать старость.

Первая книга о Гарри Поттере вышла 25 лет назад, а фильму в 2022 году исполнится 21 год


Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 11 лет назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 11 лет назад
2015 год, показанный в ленте «Назад в будущее», отделяют от нас уже 7 лет

2015 год, показанный в ленте «Назад в будущее», отделяют от нас уже 7 лет
Фильму «Титаник» в этом году 25 лет

Фильму «Титаник» в этом году 25 лет
А премьера сериала «Друзья» состоялась 28 лет назад

А премьера сериала «Друзья» состоялась 28 лет назад
Первый сезон «Игры престолов» вышел 11 лет назад

Первый сезон «Игры престолов» вышел 11 лет назад
«Грязные танцы» покорили зрителей 35 лет назад

«Грязные танцы» покорили зрителей 35 лет назад
15 июля 2022 года композиция «Gangnam Style» отпраздновала 10-летие

15 июля 2022 года композиция «Gangnam Style» отпраздновала 10-летие
Игре «Тетрис» уже 38 лет

Игре «Тетрис» уже 38 лет
Первому фильму «Крик» в 2022 году исполнилось 26 лет

Первому фильму «Крик» в 2022 году исполнилось 26 лет
Ленту «Дьявол носит Prada» мы пересматриваем уже 16 лет

Ленту «Дьявол носит Prada» мы пересматриваем уже 16 лет
Телепузики отметили бы 25 лет творческой деятельности

Телепузики отметили бы 25 лет творческой деятельности
Первая часть «Шрека» вышла на экраны 21 год назад

Первая часть «Шрека» вышла на экраны 21 год назад
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По материалам: триникси

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