Похоже, в A Plague Tale: Requiem не будет русской локализации
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Похоже, в A Plague Tale: Requiem не будет русской локализации

Похоже, в A Plague Tale: Requiem не будет русской локализации


A Plague Tale: Requiem — ожидаемая приключенческая игра, которая должна выйти 18 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Проект сразу после релиза добавят в подписку Game Pass.

Недавно страница игры A Plague Tale: Requiem появилась в Steam, где в списке языков указано (до сих пор), что игра получит русскую локализацию в формате субтитров. Однако, сегодня разработчики в официальных аккаунтах в социальных сетях разместили информацию о локализации A Plague Tale: Requiem. Согласно новой информации, игра не получит русского языка.

Как отметили разработчики, игра A Plague Tale: Requiem выйдет в полной локализации (текст и звук) на английском, французском, испанском, немецком и китайском. Только в формате субтитров локализация будет на итальянском, корейском, японском, чешском, польском, португальском и арабском.


Напомним, первая игра серии, A Plague Tale: Innocence, имеет русскую локализацию в формате субтитров.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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