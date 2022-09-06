Польша понадеялась на газ и нефть из Нигерии
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Польша понадеялась на газ и нефть из Нигерии

Польша понадеялась на газ и нефть из НигерииДуда: нужно наращивать поставки нефти и газа из Нигерии в Польшу

Власти Польши надеются на расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии, сказал польский президент Анджей Дуда, его слова передает ТАСС.

«С точки зрения энергетической безопасности сегодняшние переговоры для нас важны, если говорить о поставках из Нигерии в Польшу и ЕС как СПГ, так и нефти», — отметил он. По словам Дуды, поставки СПГ и нефти в Польшу были и в предыдущие годы, но теперь их нужно наращивать.

В мае власти Польши досрочно разорвали соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года. В августе польская госкомпания PGNiG взяла кредит на миллиард евро. Деньги нужны на покупку природного газа перед наступлением отопительного сезона.

Согласно прогнозам топливного концерна ORLEN, по итогам 2022 года цены на газ в стране могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Между тем хранилища газа в Польше заполнены на 98 процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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