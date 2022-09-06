Премьер Швеции по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз Трасс
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Премьер Швеции по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз Трасс

Премьер Швеции по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз ТрассПремьер-министр Швеции Андерссон по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз Трасс

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон по ошибке поздравила с победой в выборах другую англичанку по имени Лиз Трасс. Поздравление было опубликовано в официальном аккаунте правительства Швеции в Twitter, но позже удалено.

Изначально в своем обращении глава Швеции поздравила некую англичанку Лиз Трассел, далекую от политики. Трассел успела увидеть поздравление и ответить на него: «С нетерпением ждем вашего визита в ближайшее время! И не забудьте ваши фрикадельки».

После отставки Бориса Джонсона новым премьер-министром Великобритании была избрана глава британского МИД Лиз Трасс. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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