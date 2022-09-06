Приметы на каждый день недели: к чему горят уши
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Приметы на каждый день недели: к чему горят уши

Приметы на каждый день недели: к чему горят уши

Каждый сталкивался с ситуацией, когда внезапно начинают гореть уши. Многие слышали о такой примете, что они обычно становятся горячими и начинают буквально пылать огнем, когда вас кто-то вспоминает недобрым словом или обсуждает в негативном ключе. Но далеко не все знают, что эта примета гораздо более обширная, и даже имеет отдельные трактовки по дням недели.

Понедельник

Понедельник считается тяжелым днем, и если вдруг у вас начинают гореть уши — ждите неприятностей в делах или финансовой сфере, особенно если это происходит с утра. Если уши горят вечером, считается, что это к обману со стороны тех, от кого вы его не ожидаете.

Вторник


Во вторник эта примета имеет нейтральное или даже благоприятное значение. Левое ухо может гореть, если вас кто-то упоминает в разговоре или просто сплетничает, правое — к деньгам, удачному приобретению или положительному решению каких-то вопросов.

Среда

Если в среду начинают гореть оба уха, это означает какое-то важное напоминание. Постарайтесь сосредоточиться и вспомнить то, о чем вы забыли или упустили из виду. Жар в одном ухе (левом или правом — не имеет значения) говорит о том, что в вас кто-то влюблен, обратите внимание на свое окружение.

Четверг

Самый благоприятный день, связанный с этой приметой. Если уши горят в четверг утром — удача у вас на пороге, ждите позитивных перемен в жизни, вечером — вы поменяете планы, но это будет иметь положительные последствия.

Пятница


В пятницу эта примета связана с негативными событиями, нужно быть начеку. С утра уши могут гореть к ссоре, конфликту, нежелательной встрече с неприятным человеком. Вечером это чревато неприятностями в личной жизни, необходимостью делать какой-то выбор.

Суббота

Если в субботу горят оба уха — о вас в этот момент ведут неприятный разговор, судачат, распускают сплетни. Жар в левом ухе означает финансовую прибыль, удачу в деньгах, в правом — упадок сил, снижение жизненного потенциала.

Воскресенье

В воскресенье эта примета имеет двойственное значение. Правое ухо может гореть как предупреждение о каких-то необдуманных поступках, которые вы можете совершить, но не должны этого делать. Левое ухо горит, когда по вам кто-то сильно скучает.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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