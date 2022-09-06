Продажа алкоголя навынос в День города в центре Москвы будет запрещена
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Продажа алкоголя навынос в День города в центре Москвы будет запрещена

Продажа алкоголя навынос в День города в центре Москвы будет запрещена

Продажа алкоголя навынос и в стеклянной таре в Москве в День города в точках, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, запрещена. Об этом сообщил журналистам 6 сентября глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, будет ли продаваться алкоголь в центре столицы в День города, Немерюк сказал, что нет, так как есть законодательный запрет, по которым организациям, непосредственно примыкающим к местам проведения массовых мероприятий, запрещено реализовывать алкоголь навынос и в стеклянной таре.

Он напомнил, что в этом году Москва отмечает 875-летие. По этому случаю в городе 10 и 11 сентября запланировано более 200 мероприятий. Ожидается широкая программа на ВДНХ, на 19 площадках проведут свыше 500 часов мастер-классов, пройдут различные гастрономические шоу и концерты известных исполнителей.

Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее сообщил, что фракция ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наносить на этикетки спиртных напитков надпись «Алкоголь вам враг!».  

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По материалам: pnp.ru

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