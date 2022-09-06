Путин примет участие в саммите ШОС
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Путин примет участие в саммите ШОС

Путин примет участие в саммите ШОСПесков анонсировал участие Путина в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Самарканде 15-16 сентября. Участие главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин, действительно, планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде», — сказал Песков.

По его словам, на саммите пройдут важные международные контакты. В настоящее время подготовка к саммиту продолжается, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в канцелярии президента Турции сообщили, что Путин на саммите ШОС встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде», — сказали там.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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