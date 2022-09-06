Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Глава государства держит на личном контроле важную с экономической и социальной точек зрения туристическую отрасль.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и русского Севера", - считает президент.

Глава государства уверен, что развитие туристической отрасли имеет мультипликативный эффект, поскольку создание каждого нового рабочего места в туризме ведет к появлению новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Развитие туризма в регионах позволяет налаживать межрегиональные связи и обмениваться лучшими управленческими практиками.

"Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса", - заявил глава государства.

Президент уверен, что развитие туризма поможет раскрыть культурный потенциал России и сделать ее еще более привлекательной для отдыха и путешествий иностранцев. Это позволит миллионам людей увидеть истинную Россию и познакомиться с настоящим русским народом, а не тем, который создает западная пропаганда.

"Еще одно ключевое направление – укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристской организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами", - отметил Путин.

Президент убежден, что повышение доступности внутренних путешествий для россиян станет инструментом сплочения народа страны и укрепления межэтнического диалога.

"Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх", - заключил глава государства.