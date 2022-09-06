Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян
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Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян

Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян

Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Глава государства держит на личном контроле важную с экономической и социальной точек зрения туристическую отрасль.


"Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и русского Севера", - считает президент.

Глава государства уверен, что развитие туристической отрасли имеет мультипликативный эффект, поскольку создание каждого нового рабочего места в туризме ведет к появлению новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Развитие туризма в регионах позволяет налаживать межрегиональные связи и обмениваться лучшими управленческими практиками.

"Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса", - заявил глава государства.

Президент уверен, что развитие туризма поможет раскрыть культурный потенциал России и сделать ее еще более привлекательной для отдыха и путешествий иностранцев. Это позволит миллионам людей увидеть истинную Россию и познакомиться с настоящим русским народом, а не тем, который создает западная пропаганда.

"Еще одно ключевое направление – укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристской организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами", - отметил Путин.

Президент убежден, что повышение доступности внутренних путешествий для россиян станет инструментом сплочения народа страны и укрепления межэтнического диалога.

"Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх", - заключил глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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