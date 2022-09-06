Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
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Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix

Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix


Команда Ethereum активировала обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед миграцией основной сети на алгоритм Proof-of-Stake (PoS).



Завершение The Merge запланировано предположительно на 15 сентября.


Накануне Bellatrix только около 73% нод Ethereum обновили версию ПО до актуальной. Большая доля не готовых работать в обновленной сети Beacon Chain пришлась на самый популярный клиент Geth.   

# Экономика ethereum 2, обновление, новости
По материалам: ForkLog

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