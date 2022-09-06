Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
Сегодня, 15:20
Команда Ethereum активировала обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед миграцией основной сети на алгоритм Proof-of-Stake (PoS).
Bellatrix activated! 🎉— terence.eth (@terencechain) September 6, 2022
Next stop: the merge
See you on the other side💫 pic.twitter.com/01FCSDyqs5
Завершение The Merge запланировано предположительно на 15 сентября.
Накануне Bellatrix только около 73% нод Ethereum обновили версию ПО до актуальной. Большая доля не готовых работать в обновленной сети Beacon Chain пришлась на самый популярный клиент Geth.
По материалам: ForkLog