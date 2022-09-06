Россия отменила соглашение с Японией по Курилам

Вадим Карасев

Россия отменила договоренности 90-х годов об упрощенном посещении Курил для жителей Японии

Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.

Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. По последним данным, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.

МИД РФ поручили сообщить Японии о принятом решении.

«Незаконная оккупация»

По окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. При этом Россия утверждает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Однако власти Японии нередко называли Курилы «незаконно оккупированными». В частности, в марте в Токио вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».

После этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что власти Японии вернули формулировку из-за давления США на Токио.

Позднее 22 апреля Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями впервые с 2003 года. Такая формулировка содержится в представленной правительству «Синей книге по дипломатии».

Условия заключения мира с Японией

В октябре прошлого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что мирный договор между Россией и Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что суверенитет над Курильскими островами принадлежит лишь России.

По его словам, заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Его цель — «продемонстрировать решительность и непримиримость», уточнил Косачев.