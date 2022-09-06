Россия собралась изменить глобальную финансовую систему

Вадим Карасев

В Минфине заявили о задаче России изменить существующую финансовую систему

Россия должна брать инициативу в свои руки и изменять существующую глобальную финансовую систему, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев, передает РИА Новости.

«У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем», — сказал он. Тимофеев пояснил, что из-за санкций и заморозки активов использовать доллар при расчетах стало рискованно. В качестве альтернативной валюты он назвал юань.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что система одновременной работы подсанкционных и неподсанкционных банков в России невозможна, и призвал весь сектор отказаться от расчетов в долларах и евро.

Он назвал уход от доллара и евро «жизненно важной» задачей и сказал о необходимости для банковского сектора уметь рассчитываться в юанях, тенге, рублях и других валютах.