Россиян предупредили о праве банков списывать деньги со счета

Вадим Карасев

Юрист Уткин предупредил о праве банков списывать деньги со счета вкладчика

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что каждый месяц клиенты банков наблюдают списание части средств — например, за SMS-информирование обслуживания счета. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Уткин предупредил россиян о праве банков списывать деньги со счета и подчеркнул, что такие отчисления законны, поскольку клиенты давали на них согласие при подписании договора с кредитной организацией. Без соответствующего документа снимать средства запрещено.

«Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии — отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант — не заключать данный договор», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что у банка есть право на списание денег со счета должников по исполнительным листам. Начать этот процесс могут только судебные приставы или налоговая инспекция. В других случаях банк может заморозить счета россиян или часть средств при сомнениях в законности их происхождения, а также если по вкладам и счетам не было движения в течение двух лет. Если вкладчик объяснит происхождение денег, то банк их вернет.

