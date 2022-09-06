Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей

Вадим Карасев

Frank RG: в августе объем выдачи кредитов в банках в России вырос на 28% до 1,1 трлн руб.

В последний месяц лета российские банки одобрили кредитов на 1,1 триллиона рублей — по сравнению с июлем рост объемов выдачи составил 28 процентов, подсчитали в Frank RG. Показатели стали рекордными с начала 2022 года и превысили февральские значения, когда россияне набрали кредитов на 1,095 триллиона рублей.

При этом в годовом выражении в августе банки выдали кредитов на 10,1 процента меньше. Россияне получили почти 2,2 миллиона кредитов наличными — сумма составила 539,9 миллиарда рублей и стала максимальной в 2022 году. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели оказались на 16 процентов ниже. В целом объем кредитов за восемь месяцев текущего года упал на 33,6 процента в годовом выражении.

Несмотря на общий спад, увеличилась выдача ипотечных кредитов: на 34 процента больше, чем в августе 2021 года, и на 3,7 процента — год к году. Таких займов было одобрено на общую сумму 460,6 миллиарда рублей. В сегменте автокредитования аналитики отмечают рост на 21 процент в месячном выражении и спад на 30 процентов в годовом выражении. Реже всего в августе россияне обращались за POS-кредитованием. Показатели в этом сегменте превысили июльские на 15 процентов.

«Напряженность снижается, шок прошел, рынок и потребители уже более уверены в дальнейшем развитии, банки ослабляют скоринг, более лояльно смотрят на заемщиков и охотнее одобряют кредиты»,— отмечают аналитики Frank RG. Один из них, проектный лидер компании Артем Мосин, также спрогнозировал, что осенью рынок ипотечного кредитования может ускориться еще больше.

При этом ранее стало известно, что в России минимум 40 процентов семей не имеют возможности взять ипотеку ни по одной из существующих программ. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.