Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселку
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Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселку

Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселкуКурский губернатор Старовойт сообщил о 21 «прилете» по поселку Теткино, он обесточен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в граничащем с Украиной поселке зафиксирован 21 «прилет», из-за украинской атаки горит трансформатор на зернотоке.

Из-за обстрела ВСУ поселок Теткино обесточен. Старовойт пообещал сообщить подробности случившегося позднее.

5 сентября губернатор Курской области заявил, что в поселке Теткино Глушковского района были зафиксированы не менее 12 «прилетов» со стороны Украины. Тогда никто не пострадал благодаря сработавшей системе оповещения. До этого Теткино атаковали 3 сентября.

В Курской области до 7 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотниках.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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