С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц

Вадим Карасев

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал "Интерфаксу" во время Восточного экономического форума о том, что развертывание связи стандарта 5G в России ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц с 2024 года.

"Частоты уже определены – это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года".

Для этой работы уже созданы дорожные карты. Головной организацией станет "Ростех", он будет обеспечивать разработку и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях.

В июле стало известно, что Минцифры предложило передать в пользу сетей 5G радиочастоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями. Диапазон 4 ГГц было предложено перевести в категорию гражданского использования. Это облегчит операторам проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.

В минувшем году российские власти утвердили изменения таблицы распределения полос радиочастот. Теперь диапазон 4,25-25,25 ГГц может применяться для создания сетей 5G. Тогда же Госкомиссия по радиочастотам объявила о выделении полосы 4400-4990 МГц для тестирования технологии 5G совместному предприятию операторов – ООО "Новые цифровые решения".

Кстати, Минобороны Соединенных Штатов изучает возможность применения гражданских сетей 5G при организации защищенной военной связи. 5G будут передавать только часть сигнала, задействовать планируется также ретрансляционные узлы воздушного базирования. На эти исследования выделено $600 млн.