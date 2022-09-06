С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц

С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал "Интерфаксу" во время Восточного экономического форума о том, что развертывание связи стандарта 5G в России ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц с 2024 года.

"Частоты уже определены – это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года".

Для этой работы уже созданы дорожные карты. Головной организацией станет "Ростех", он будет обеспечивать разработку и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях.


В июле стало известно, что Минцифры предложило передать в пользу сетей 5G радиочастоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями. Диапазон 4 ГГц было предложено перевести в категорию гражданского использования. Это облегчит операторам проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.

В минувшем году российские власти утвердили изменения таблицы распределения полос радиочастот. Теперь диапазон 4,25-25,25 ГГц может применяться для создания сетей 5G. Тогда же Госкомиссия по радиочастотам объявила о выделении полосы 4400-4990 МГц для тестирования технологии 5G совместному предприятию операторов – ООО "Новые цифровые решения".

Кстати, Минобороны Соединенных Штатов изучает возможность применения гражданских сетей 5G при организации защищенной военной связи. 5G будут передавать только часть сигнала, задействовать планируется также ретрансляционные узлы воздушного базирования. На эти исследования выделено $600 млн.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Когда супруга заметила, что ты засмотрелся на другую девушку
Когда супруга заметила, что ты засмотрелся на другую девушку
С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц
С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Девочка, которая не очень любит Белоснежку
Девочка, которая не очень любит Белоснежку
Зоологи поняли, почему медведи гризли теряют пальцы
Зоологи поняли, почему медведи гризли теряют пальцы
Путин примет участие в саммите ШОС
Путин примет участие в саммите ШОС
Один из лидеров Xbox Аарон Гринберг получил повышение в команде
Один из лидеров Xbox Аарон Гринберг получил повышение в команде
Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей
Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей
В РСПП назвали доллар токсичной валютой
В РСПП назвали доллар токсичной валютой
Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для создания 450 NFT
Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для
День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки
День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки

Топ на сегодня

Прикольный подарок курящему другу
Прикольный подарок курящему другу
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
ЧП: Российское посольство атаковал смертник

Еще по теме

СМИ: В России собираются развивать связь 6G
ГКРЧ выделила частоты для LTE-сетей в Крыму и Севастополе
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
ГКРЧ может выделить частоты для LTE-сетей в Крыму и Севастополе