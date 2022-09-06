Сергей Шнуров заявил о запрете выступлений группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции в центре «Россия сегодня» рассказал о причинах отмены выступления на Суперкубке России на «Зенит Арене». Чемпионат состоялся этим летом, и коллектив был заявлен одним из участников. По словам музыканта, отмена выступления была по указанию губернатора.





Шнуров утверждает, что у него произошел конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предполагается, что отношения музыканта с чиновником ухудшились из-за творчества группы. Шнуров в своих песнях часто критиковал команду губернатора. Сергей считает, что Беглов не справляется со своими обязанностями.

«Они просто запретили выступать в Петербурге. Зачем для этого со мной связываться? Была не то чтобы баталия… Я не услышал ни одного внятного ответа. Поэтому даже баталией это не назовешь», – прокомментировал запрет Шнуров.





Впрочем, музыкант в своих песнях критикует не только чиновников. Так, особенно громким был конфликт Шнурова с Ксенией Собчак. Сергей посвятил своей «любимице» несколько песен, но и сама телеведущая не осталась в долгу. Также запомнились перепалки Шнурова с продюсером Иосифом Пригожиным. Супруг певицы Валерии даже предлагал Сергею решить вопрос по-мужски. Шнуров от драки отказался и назвал себя трусом. Вероятно, таким способом Сергей решил просто закончить конфликт.