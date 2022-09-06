Шольц усомнился в возникновении народных волнений в Германии
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Шольц усомнился в возникновении народных волнений в Германии

Шольц усомнился в возникновении народных волнений в ГерманииКанцлер Германии Шольц усомнился в страданиях немцев от антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц усомнился в народных волнениях немцев, страдающих от антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он убежден, что сокращение поставок газа из России и украинский конфликт не способны вызывать народные волнения. «Я не верю в такие зловещие прорицания», — отметил Шольц. При этом канцлер не отрицает, что Германия находится в трудном положении из-за ситуации на Украине и газового кризиса.

Шольц также заявил о необходимости сплотиться, чтобы пережить тяжелые времена. Он назвал Германию «сильной страной с крепкой экономикой» и стабильной демократией.

В сентябре Шольц пообещал «как можно скорее» установить верхний предел цен на электроэнергию в ФРГ. Кроме того, канцлер отреагировал на снижение популярности правящей в Германии коалиции, связав такую статистику со сложными временами в стране.

Ранее он предположил, что Германии удастся справиться с грядущей зимой без поставок российского газа. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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