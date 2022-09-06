Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году

Вадим Карасев

Глава Минэнерго Шульгинов: ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 годуСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Европа, скорее всего, не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, так как это приведет к остановке промышленности в странах Евросоюза (ЕС), заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация с ценами на споте подтверждает, что задача сложная. «Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство сжиженного природного газа (СПГ)», — подчеркнул глава Минэнерго. По мнению министра, ближайшая зима покажет, насколько осуществимы планы ЕС относительно отказа от российского газа.

Шульгинов указал на то, что отказ от голубого топлива приведет к остановке промышленности, в том числе химической, а также газовой генерации. «Это будет совершенно новая жизнь для европейцев. Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно», — оценил он планы ЕС.

Ранее экономист Григорий Баженов заявил, что отказ Европы от российского газа к концу 2022 года маловероятен, критичное снижение объемов поставок возможно только к 2024-2025 годам.