Сколько сейчас получают популярные артисты и ведущие за проведение корпоративов

С наступлением осени приходит сезон свадеб и торжественных мероприятий. Обеспеченные граждане возвращаются из отпуска, поэтому у популярных ведущих и исполнителей прибавляется количество заказов на корпоративы. Издание «КП» провело исследование и составило рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, которых можно пригласить выступить на частных вечеринках.





В последнее время даже самые обеспеченные граждане начали экономить на звездах. Вместо популярных исполнителей и ведущих приглашают кавер-группы и участников различных конкурсов. Их участие обходится заказчикам значительно дешевле. Чтобы оставаться конкурентоспособными, знаменитости решили пересмотреть свои расценки, и большинство снизило ценник на 20-30%.





Согласно информации издания, наиболее высокооплачиваемыми ведущими остаются Андрей Малахов и Ксения Собчак. Чтобы увидеть любимцев публики, заказчику предстоит отдать более 3.5 млн. рублей за проведение мероприятия. В дополнение к этому у каждой звезды есть свой райдер, и дополнительные условия также могут оказаться не из дешевых.

Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов возьмут за свое выступление 2.5 – 3 млн. рублей. Сообщается, что в допандемийные годы это стоило значительно дороже, около 4 млн. В разговоре с журналистами менеджер Дмитрия Нагиева сообщил, что половину гонорара заказчик оплачивает сразу, и только после этого бронируется дата. Вторая часть выплачивается непосредственно перед выступлением. Впрочем, аналогичного способа оплаты придерживаются и другие звезды.

Лера Кудрявцева и Игорь Верник обойдутся заказчику в 2.5 млн. рублей, а Екатерина Варнава и Вячеслав Макаров требуют за свое выступление 1.5 млн.





Популярными среди исполнителей остаются рэпер Баста, Григорий Лепс и Стас Михайлов. Их услуги оцениваются в 4 – 5 млн. рублей. А вот Валерия Меладзе организаторы предпочитают больше не приглашать, ссылаясь на его неблагонадежность. После отъезда из России певец попал в «черный список».

За выступление Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Дмитрия Билана поклонникам их творчества придется отдать 2.5 – 3 млн. рублей. Примерно столько же обойдется вход на сцену Любови Успенской, группы «Руки Вверх», Джонни, Владимира Кузьмина, Егора Крида, Niletto, певицы Славы, коллектив «Иванушки Интернешнл» и Наташи Королевой – более 2 млн. рублей.

Увидеть вживую Джигана, Клаву Коку и Стаса Костюшкина на корпоративе можно за 1 млн. рублей.