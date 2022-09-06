Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались

Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались

Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались


Еще в конце 2021 года, почти сразу после релиза Halo Infinite, игроки нашли способ запустить в игре прохождение сюжетной кампании в кооперативе в режиме сплит-скрина. В то время 343 Industries обещала, что сплит-скрин вскоре появился в игре официально. Несколько дней назад же было объявлено, что разработчики отказались от идеи реализации режима сплит-скрин в Halo Infinite, прохождение кампании в кооперативе будет возможно только по сети.

На фоне нового заявления 343 Industries игроки решили проверить, работает ли все еще способ запуска сплит-скрин кооператива. Способ все еще рабочий, портал Eurogamer представил инструкцию, как запустить кооператив на разделенном экране:



Нужно зайти в меню кампании и выбрать загрузку сохранения;



Далее нажать кнопку «Игры»;



Когда на экране появится упоминание о «Загрузке карты», нужно перейти к списку друзей и присоединиться к товарищу, ожидающему вас в режиме меню;



Теперь можно покинуть группу;



В пользовательском лобби выбираете «автономный» сервер;



Всё позволяет подключать другие профили и контроллеры;



Можно играть.

Отметим, что 343 Industries не сообщила причины, которые привели к отказу от сплит-скрин кооператива. Не исключено, что при запуске игры подобным образом могут возникать проблемы с сохранениями или с консолью, поэтому использовать данный метод стоит на свой страх и риск. Игроки отмечают, что на Xbox Series X игра в таком режиме работает довольно стабильно, без серьезных проблем в плане производительности.


Watch this video on YouTube

 

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
Кот Ларри «подтвердил» уход Джонсона
Кот Ларри «подтвердил» уход Джонсона
Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
Гарик Харламов заговорил о своих бывших женах
Гарик Харламов заговорил о своих бывших женах
Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке
Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке
Маша Распутина была дерзко ограблена
Маша Распутина была дерзко ограблена
Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались
Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечают 8 сентября 2022 года: что нужно знать о святыне, чудеса и молитвы
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечают 8 сентября
Теннисистка Касаткина выступила за отстранение национальной сборной России от международных турниров
Теннисистка Касаткина выступила за отстранение национальной сборной
Кузнечиковый хомяк - самое брутальное животное в мире
Кузнечиковый хомяк - самое брутальное животное в мире
Приметы на каждый день недели: к чему горят уши
Приметы на каждый день недели: к чему горят уши
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам

Топ на сегодня

Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав

Еще по теме

Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В июле в Halo Infinite игрокам дадут протестировать сюжетный кооператив
Кооператив в кампании Halo Infinite можно будет опробовать уже скоро