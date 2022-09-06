Сплит-скрин кооператив в Halo Infinite все еще работает, хотя официально от него отказались

Вадим Карасев





Еще в конце 2021 года, почти сразу после релиза Halo Infinite, игроки нашли способ запустить в игре прохождение сюжетной кампании в кооперативе в режиме сплит-скрина. В то время 343 Industries обещала, что сплит-скрин вскоре появился в игре официально. Несколько дней назад же было объявлено, что разработчики отказались от идеи реализации режима сплит-скрин в Halo Infinite, прохождение кампании в кооперативе будет возможно только по сети.

На фоне нового заявления 343 Industries игроки решили проверить, работает ли все еще способ запуска сплит-скрин кооператива. Способ все еще рабочий, портал Eurogamer представил инструкцию, как запустить кооператив на разделенном экране:

Нужно зайти в меню кампании и выбрать загрузку сохранения;Далее нажать кнопку «Игры»;Когда на экране появится упоминание о «Загрузке карты», нужно перейти к списку друзей и присоединиться к товарищу, ожидающему вас в режиме меню;Теперь можно покинуть группу;В пользовательском лобби выбираете «автономный» сервер;Всё позволяет подключать другие профили и контроллеры;Можно играть.

Отметим, что 343 Industries не сообщила причины, которые привели к отказу от сплит-скрин кооператива. Не исключено, что при запуске игры подобным образом могут возникать проблемы с сохранениями или с консолью, поэтому использовать данный метод стоит на свой страх и риск. Игроки отмечают, что на Xbox Series X игра в таком режиме работает довольно стабильно, без серьезных проблем в плане производительности.

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