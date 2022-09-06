Средствам индивидуальной мобильности придумали определение
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Средствам индивидуальной мобильности придумали определение

Средствам индивидуальной мобильности придумали определение

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут ограничить по весу и скорости. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте постановления Правительства, вносящем изменения в Правила дорожного движения, текст которого есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Средством индивидуальной мобильности предложили считать транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. В правилах дорожного движения (ПДД) хотят установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и теми, кто управляет СИМ.

Ездить на электросамокатах предложили разрешить со скоростью не больше 25 километров в час, а их массу ограничить 35 килограммами, если речь идет о движении по тротуару. В ПДД хотят записать, что дети до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и велопешеходным дорожкам. Дети 7-14 лет должны кататься по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. А все, кто старше, могут ездить как по тротуарам и велодорожкам, так и по обочинам дорог или даже по краю проезжей части, если на ней действует ограничение скорости в 60 километров в час.

Помимо этого, в правилах могут появиться новые дорожные знаки — «Движение на СИМ запрещено», «Лица, использующие для передвижения СИМ» и «Кроме лиц, использующих для передвижения СИМ».

Полную версию статьи читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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