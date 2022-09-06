Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечают 8 сентября 2022 года: что нужно знать о святыне, чудеса и молитвы
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Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечают 8 сентября 2022 года: что нужно знать о святыне, чудеса и молитвы

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечают 8 сентября 2022 года: что нужно знать о святыне, чудеса и молитвы

В православной церкви особое внимание уделяется иконам. Это не просто произведения искусства, а настоящие святыни, у которых можно просить защиты и помощи. Среди самых почитаемых находится Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Где хранится икона и как ей молиться, величайшие чудеса, связанные со святым образом ― об этом говорится в данном материале.

Владимирская икона Пресвятой Богородицы: описание и значение


На иконе Богоматерь в красном наряде держит на руках Сына Божьего. Ребенок прижимается к ней и мать его обнимает. Этот тип иконы называют «Ласкающим», ведь он показывает трепетное отношение между родительницей и ее чадом.

Специалисты обращают внимание на особенность святыни. Маленький Иисус обнимает мать за шею и показывает свою пяточку. Мария ласкает сына, зная о его будущих страданиях. Ее умиротворенный лик символизирует близость с Богом и считается воплощением души.

Даты празднования

Православные христиане трижды почитают этот образ. Владимирская икона Пресвятой Богородицы не единожды спасала от врагов русский народ, поэтому к каждому такому спасению приурочена праздничная дата:

  • 3 июня ― избавление Москвы от набегов войска крымского хана Махмет-Гирея;
  • 6 июля ― спасение от нападений ордынского царя Ахмата;
  • 8 сентября ― Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, праздник в честь освобождения Москвы от войск Тамерлана.

В эти даты православные верующие устраивают крестные походы. Порой отмечаются чудеса, животрепещущие исцеления души и тела.

Самая старая Владимирская икона Пресвятой Богородицы находится в храме-музее Святителя Николая при Третьяковской галерее в Москве. Конечно, она значительно отличается от оригинала. За примерно две тысячи лет существования ее не единожды реставрировали. Однако она сохранила свою целебную силу.




Краткая история появления и чудеса

Церковные предания гласят, что образ Богоматери был написан евангелистом Лукой. Изображение он нанес на доску от стола, за которым принимал пищу Иисус с Марией и Иосифом Обручником.

Долгое время Владимирская икона находилась в Иерусалиме. Там она была до V века, пока ее не отправили в Константинополь. В 1131 году ее подарили Юрию Долгорукому, и с этого времени святыня не покидала территорий Руси.

Владимирская икона считается самой чудотворной в Русской православной церкви. Изображение Богоматери действительно много раз показывало чудеса. Однако самыми великими считаются спасения Руси от воинствующих соседей.

В 1237 году хан Батый со своим войском жестоко расправился с защитниками Владимира. Его солдаты осквернили святыню, но сам полководец был сражен укоряющим взором Богородицы. Он ушел из города. Икону Батый оставил в храме.

Второе великое чудо связано с нападением Тимура Тамерлана. Он отличался жестокостью и бескомпромиссностью. Его войска уже стояли у московских ворот, когда в город внесли чудотворный облик Богородицы. Она отвадила врага, который отступал в испуге. Это было в 1395 году.

Следующее чудо иконы было продемонстрировано в 1480 г. Князь Иван III заявил, что больше не намерен платить орде дань. Хану Ахмату это не понравилось и он собрал войско. Вместе с солдатами он остановился на берегу реки Угры. Жители Руси на противоположном берегу устроили молебен. Ахмату были представлены чудеса, которые заставили его передумать идти с войной. После этого чуда Владимирская икона осталась в Москве, где находится до сих пор.

В чем помогает Владимирская икона



Лик Богоматери станет заступником каждого, кто искренне ему помолится и попросит помощи. Владимирская икона Пресвятой Богородицы помогает:
  • принять верное, справедливое решение;
  • найти свой истинный путь;
  • исцелиться от душевных и сердечных недугов;
  • укрепить веру в Бога;
  • защититься от нападок скептиков и еретиков;
  • утешиться, справиться с жизненными трудностями;
  • избавиться от грешных мыслей;
  • найти духовное прозрение.

Молитва перед иконой поможет решить сложные мирские задачи и обрести душевный покой. Главное, это искренняя вера.

Мощные молитвы перед Владимирской иконой

У Богоматери можно просить защиты и упования, молясь перед ее ликом. Церковные служители выделяют пять мощных молитв, которые стоит читать перед изображением Марии с Иисусом. Первая обязательно читается 8 сентября, когда празднуется Сретение Владимирской иконы.



Вторая сильная молитва, как и последующие, также читается перед образом в день Сретения.





# Общество Праздники
По материалам: rsute

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