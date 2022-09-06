США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракетыПентагон: США уведомили Россию об испытательном пуске межконтинентальной ракеты 7 сентября

Власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 7 сентября. Его анонсировал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — рассказал представитель американского оборонного ведомства. Отмечается, что пуск несколько раз переносили из-за напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином.

Райдер назвал предстоящий пуск плановым рутинным испытанием, которое подтвердит боеготовность системы. Он добавил, что Пентагон уведомил об испытании правительство России в соответствии со действующими договорными обязательствами.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей
Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей
Стартовый пакет бонусов: презенты для геймеров
Стартовый пакет бонусов: презенты для геймеров
Сколько сейчас получают популярные артисты и ведущие за проведение корпоративов
Сколько сейчас получают популярные артисты и ведущие за проведение
США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты
США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты
Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One
Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox
Побывавший в плену на Украине российский моряк вернулся домой
Побывавший в плену на Украине российский моряк вернулся домой
Подборка занятных фактов, которые заставляют чувствовать старость (15 фото)
Подборка занятных фактов, которые заставляют чувствовать старость (15
Собчак вызвали в полицию
Собчак вызвали в полицию
"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США
"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на
DeFi-протокол Sushi интегрирует сеть Boba Network
DeFi-протокол Sushi интегрирует сеть Boba Network
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из
В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа
В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа

Топ на сегодня

В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов
Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг

Еще по теме

ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III
Минобороны сообщило о пуске межконтинентальной ракеты «Тополь»
На космодроме Плесецк проведён испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» мобильного базирования
В России испытали ракету "Тополь"