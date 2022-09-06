США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

Вадим Карасев

Пентагон: США уведомили Россию об испытательном пуске межконтинентальной ракеты 7 сентября

Власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 7 сентября. Его анонсировал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — рассказал представитель американского оборонного ведомства. Отмечается, что пуск несколько раз переносили из-за напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином.

Райдер назвал предстоящий пуск плановым рутинным испытанием, которое подтвердит боеготовность системы. Он добавил, что Пентагон уведомил об испытании правительство России в соответствии со действующими договорными обязательствами.