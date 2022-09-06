Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году

Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 годуМинистр Решетников заявил, что ВВП к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%

Экономика России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17 процентов. С таким прогнозом выступил министр экономического развития Максим Решетников на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, пишут «Ведомости».

По словам главы ведомства, такое развитие событий возможно в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». При этом прогноз на 2023 год Решетников не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.

Предполагалось, что в 2024–2025 году рост ВВП России составит 2,6 процента, далее по нарастающей ближе к 3 процентам.

Ранее также стало известно, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. Кроме того, в обсуждаемой на данный момент редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Когда супруга заметила, что ты засмотрелся на другую девушку
Когда супруга заметила, что ты засмотрелся на другую девушку
С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц
С 2024 года в России развернут сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Девочка, которая не очень любит Белоснежку
Девочка, которая не очень любит Белоснежку
Зоологи поняли, почему медведи гризли теряют пальцы
Зоологи поняли, почему медведи гризли теряют пальцы
Путин примет участие в саммите ШОС
Путин примет участие в саммите ШОС
Один из лидеров Xbox Аарон Гринберг получил повышение в команде
Один из лидеров Xbox Аарон Гринберг получил повышение в команде
Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей
Перечислены самые качественные марки китайских автомобилей
В РСПП назвали доллар токсичной валютой
В РСПП назвали доллар токсичной валютой
Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для создания 450 NFT
Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для
День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки
День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки

Топ на сегодня

Прикольный подарок курящему другу
Прикольный подарок курящему другу
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
ЧП: Российское посольство атаковал смертник

Еще по теме

Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае
Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян