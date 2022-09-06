Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году

Вадим Карасев

Министр Решетников заявил, что ВВП к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%

Экономика России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17 процентов. С таким прогнозом выступил министр экономического развития Максим Решетников на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, пишут «Ведомости».

По словам главы ведомства, такое развитие событий возможно в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». При этом прогноз на 2023 год Решетников не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.

Предполагалось, что в 2024–2025 году рост ВВП России составит 2,6 процента, далее по нарастающей ближе к 3 процентам.

Ранее также стало известно, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. Кроме того, в обсуждаемой на данный момент редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года.

