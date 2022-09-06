Стартовый пакет бонусов: презенты для геймеров

Современные азартные площадки предоставляют лучшие условия для постоянных и новых клиентов. Это неудивительно, так как конкуренция среди игорных заведений очень высокая. Каждый оператор стремится привлечь максимальное число посетителей на ресурс, что полностью соответствует бизнес-модели, принятой в этой сфере. Легальные клубы готовы щедро вознаградить гэмблеров за активную игру, а главное, за регистрацию и верификацию на сайте.

Приветственные поощрения: на что можно рассчитывать

Не всегда можно с легкостью выбрать лучшие приветственные бонусы казино за регистрацию на игровом ресурсе. Особенно сложно это сделать новичкам гэмблинга, которые пока плохо ориентируются в подобных развлечениях. Эксперты и опытные пользователи составили рейтинги лучших виртуальных казино. Среди важнейшего критерия, рассматриваемого при вынесении решений, присутствует программа лояльности. Чем она «круче», тем проще клубу занять верхние позиции в рейтинге.

Особое внимание уделяется приветственным вознаграждениям. Они, чаще всего, выдаются в виде пакета, состоящего из различных «плюшек». Обычно в рамках таких поощрений выдаются:

Бездепозитный бонус. Это один из самых любимых подарков геймеров, т.к. для получения не требует обязательного пополнения счета. Надо знать, что он не всегда выгоден, т.к. может иметь сложные правила использования и отыгрыша. Обычно, коэффициент вейджера бездепа выше, чем у других презентов. От 100% до 200% от суммы первого и нескольких последующих депозитов (второй, третий, четвертый и пятый). Фриспины. Бесплатные вращения могут выдаваться вместе с денежными бонусами и по отдельности. В зависимости от казино их количество бывает разным (от 50 до 300). Дополнительные баллы (компоинты). Они повышают статус игрока, что позволяет воспользоваться дополнительными привилегиями.

Представленный выше список – стандартный перечень презентов, доступных новичкам, прошедшим регистрационные действия. Каждый посетитель имеет право согласиться на их получение или отказаться. Если вейджер не очень высокий (до х40), можно брать вознаграждения и использовать их во время пребывания на площадке. Отыграться для беспрепятственного вывода выигрышей будет просто. Главное – внимательно ознакомиться с условиями и точно следовать правилам выполнения. Вероятность заработать больше увеличивается и значительно!